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Падалко (Бунина) Ольга Петровна

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Место рождения

Россия, Вильно (Гомель?)

Дата рождения

05.12.1905

Дата смерти

15.05.1994

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1905

Отец: Бунин Пётр Иванович

Мать: Бунина Эмма Адольфовна

Россия, Вильно (Гомель?)
Рождение ребёнка
28.10.1934

Сын: Падалко Олег Вадимович

Отец ребёнка: Падалко Вадим Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1935

Сын: Неизвестный ?

Отец ребёнка: Неизвестный ?

Развод
Неизвестно

Муж: Падалко Вадим Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Падалко Вадим Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неизвестный ?

Смерть
15.05.1994
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Немецкое кл.
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