Падалко (Бунина) Ольга Петровна
Место рожденияРоссия, Вильно (Гомель?)
Дата рождения05.12.1905
Дата смерти15.05.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1905
Отец: Бунин Пётр Иванович
Мать: Бунина Эмма Адольфовна
Россия, Вильно (Гомель?)
Рождение ребёнка
28.10.1934
Отец ребёнка: Падалко Вадим Петрович
Рождение ребёнка
После 1935
Сын: Неизвестный ?
Отец ребёнка: Неизвестный ?
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неизвестный ?
Смерть
15.05.1994
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Немецкое кл.