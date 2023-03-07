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Падалко Вадим Петрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

05.04.1905

Дата смерти

06.12.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1905

Отец: Падалка Пётр Петрович

Мать: Корсунь Надежда Андреевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
28.10.1934

Сын: Падалко Олег Вадимович

Мать ребёнка: Падалко Ольга Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1939

Жена: Орешкевич Анастасия Николаевна

Развод
Неизвестно

Жена: Орешкевич Анастасия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Падалко Антонина Михайловна

Развод
Неизвестно

Жена: Падалко Ольга Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Падалко Ольга Петровна

Смерть
06.12.1992
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Ракитки
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