Падалко Вадим Петрович
Место рождения
Дата рождения05.04.1905
Дата смерти06.12.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1905
Отец: Падалка Пётр Петрович
Рождение ребёнка
28.10.1934
Мать ребёнка: Падалко Ольга Петровна
Бракосочетание
1939
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: Падалко Ольга Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Падалко Ольга Петровна
Смерть
06.12.1992
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Ракитки