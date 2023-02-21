Орешкевич (Какурина) Анастасия Николаевна
Место рожденияЖитомир, Житомирская область, Украина
Дата рождения1915
Дата смерти1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Житомир, Житомирская область, Украина
Бракосочетание
1934
Бракосочетание
1939
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Орешкевич Николай Федорович
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1993
Москва, город федерального значения Москва