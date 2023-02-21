Орешкевич (Какурина) Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орешкевич (Какурина) Анастасия Николаевна

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Место рождения

Житомир, Житомирская область, Украина

Дата рождения

1915

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Какурин Николай Евгеньевич

Мать: Какурина Эльвира-Анна Леопольдовна

Житомир, Житомирская область, Украина
Бракосочетание
1934

Муж: Кузьмин Александр Александрович

Бракосочетание
1939

Муж: Падалко Вадим Петрович

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орешкевич Николай Федорович

Развод
Неизвестно

Муж: Падалко Вадим Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орешкевич Николай Федорович

Смерть
1993
Москва, город федерального значения Москва
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