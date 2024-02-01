Пресняков Павел Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пресняков Павел Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пресняков Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1896

Сын: Пресняков Михаил Павлович

Мать ребёнка: Преснякова Воронина Елизавета

Рождение ребёнка
21.12.1905

Дочь: Морозова Преснякова Анна Павловна

Мать ребёнка: Преснякова Воронина Елизавета

Рождение ребёнка
03.03.1915

Дочь: Антонова Преснякова Ксения Павловна

Мать ребёнка: Преснякова Воронина Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухина Преснякова Антонина Павловна

Мать ребёнка: Преснякова Воронина Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарова Преснякова Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Преснякова Воронина Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пресняков Петр Павлович

Мать ребёнка: Преснякова Воронина Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пресняков Яков Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пресняков Василий Павлович

Мать ребёнка: Преснякова Воронина Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Преснякова Воронина Елизавета

Смерть
Неизвестно
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