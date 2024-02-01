Пресняков Павел Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пресняков Андрей
Рождение ребёнка
25.07.1896
Сын: Пресняков Михаил Павлович
Мать ребёнка: Преснякова Воронина Елизавета
Рождение ребёнка
21.12.1905
Дочь: Морозова Преснякова Анна Павловна
Мать ребёнка: Преснякова Воронина Елизавета
Рождение ребёнка
03.03.1915
Дочь: Антонова Преснякова Ксения Павловна
Мать ребёнка: Преснякова Воронина Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухина Преснякова Антонина Павловна
Мать ребёнка: Преснякова Воронина Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарова Преснякова Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Преснякова Воронина Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Преснякова Воронина Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пресняков Василий Павлович
Мать ребёнка: Преснякова Воронина Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно