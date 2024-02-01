Пресняков Яков Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пресняков Павел Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Преснякова Мария Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лапшина Преснякова Фаина Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Преснякова Людмила Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Преснякова Зинаида Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно