Антонова Преснякова Ксения Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова Преснякова Ксения Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1915

Дата смерти

08.01.2013

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1915

Отец: Пресняков Павел Андреевич

Мать: Преснякова Воронина Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Александр Витальевич

Отец ребёнка: Антонов Виталий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Антонова Софья Витальевна

Отец ребёнка: Антонов Виталий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов Виталий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корепанова Антонова Людмила Витальевна

Отец ребёнка: Антонов Виталий

Смерть
08.01.2013
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