Антонова Преснякова Ксения Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1915
Дата смерти08.01.2013
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1915
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антонов Александр Витальевич
Отец ребёнка: Антонов Виталий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Антонова Софья Витальевна
Отец ребёнка: Антонов Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антонов Виталий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корепанова Антонова Людмила Витальевна
Отец ребёнка: Антонов Виталий
Смерть
08.01.2013