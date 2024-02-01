Преснякова Воронина Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Преснякова Воронина Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1896

Сын: Пресняков Михаил Павлович

Отец ребёнка: Пресняков Павел Андреевич

Рождение ребёнка
21.12.1905

Дочь: Морозова Преснякова Анна Павловна

Отец ребёнка: Пресняков Павел Андреевич

Рождение ребёнка
03.03.1915

Дочь: Антонова Преснякова Ксения Павловна

Отец ребёнка: Пресняков Павел Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухина Преснякова Антонина Павловна

Отец ребёнка: Пресняков Павел Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарова Преснякова Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Пресняков Павел Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пресняков Петр Павлович

Отец ребёнка: Пресняков Павел Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пресняков Василий Павлович

Отец ребёнка: Пресняков Павел Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пресняков Павел Андреевич

Смерть
Неизвестно
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