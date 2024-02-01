Преснякова Воронина Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.07.1896
Сын: Пресняков Михаил Павлович
Отец ребёнка: Пресняков Павел Андреевич
Рождение ребёнка
21.12.1905
Дочь: Морозова Преснякова Анна Павловна
Отец ребёнка: Пресняков Павел Андреевич
Рождение ребёнка
03.03.1915
Дочь: Антонова Преснякова Ксения Павловна
Отец ребёнка: Пресняков Павел Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухина Преснякова Антонина Павловна
Отец ребёнка: Пресняков Павел Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарова Преснякова Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Пресняков Павел Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пресняков Павел Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пресняков Василий Павлович
Отец ребёнка: Пресняков Павел Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно