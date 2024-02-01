Пресняков Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Преснякова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пресняков Виталий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панкова Преснякова Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пресняков Николай Васильевич
Смерть
Неизвестно