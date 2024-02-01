Пресняков Василий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пресняков Василий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пресняков Павел Андреевич

Мать: Преснякова Воронина Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Преснякова Мария Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пресняков Виталий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панкова Преснякова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пресняков Николай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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