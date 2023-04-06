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Степанида Климова

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Место рождения

Козиониха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1703

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Климъ

Мать: не указана

Козиониха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1723

Дочь: Евдокия Евстифеева

Отец ребёнка: Естифей

Хреново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1726

Сын: Иванъ Евстифеевъ

Отец ребёнка: Естифей

Хреново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Варвара Евстифеева

Отец ребёнка: Естифей

Хреново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Ефросинья Евстифеева

Отец ребёнка: Естифей

Хреново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Естифей

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