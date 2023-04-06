Степанида Климова
Место рождения
Дата рождения1703
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: Климъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Евдокия Евстифеева
Отец ребёнка: Естифей
Рождение ребёнка
1726
Сын: Иванъ Евстифеевъ
Отец ребёнка: Естифей
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Варвара Евстифеева
Отец ребёнка: Естифей
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Ефросинья Евстифеева
Отец ребёнка: Естифей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Естифей