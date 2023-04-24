Ефросинья Евстифеева
Место рождения
Дата рождения1734
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Естифей
Мать: Степанида Климова
Рождение ребёнка
1747
Сын: Степанъ Тимофеевъ
Отец ребёнка: Тимофей Антипинъ
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Евдокия Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Антипинъ
Рождение ребёнка
1751
Сын: Андрей Тимофеевъ
Отец ребёнка: Тимофей Антипинъ
Рождение ребёнка
1756
Сын: Иванъ Тимофеевъ
Отец ребёнка: Тимофей Антипинъ
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Маремьяна Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Антипинъ
Рождение ребёнка
1760
Сын: Кириллъ Тимофеевъ
Отец ребёнка: Тимофей Антипинъ
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Евдокия Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Антипинъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Антипинъ