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Ефросинья Евстифеева

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Место рождения

Хреново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1734

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Естифей

Мать: Степанида Климова

Хреново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Степанъ Тимофеевъ

Отец ребёнка: Тимофей Антипинъ

Столбецкое, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Евдокия Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Антипинъ

Столбецкое, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Андрей Тимофеевъ

Отец ребёнка: Тимофей Антипинъ

Столбецкое, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Иванъ Тимофеевъ

Отец ребёнка: Тимофей Антипинъ

Столбецкое, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Маремьяна Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Антипинъ

Столбецкое, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Кириллъ Тимофеевъ

Отец ребёнка: Тимофей Антипинъ

Столбецкое, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Евдокия Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Антипинъ

Столбецкое, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Антипинъ

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