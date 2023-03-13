Естифей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Евдокия Евстифеева
Мать ребёнка: Степанида Климова
Рождение ребёнка
1726
Сын: Иванъ Евстифеевъ
Мать ребёнка: Степанида Климова
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Варвара Евстифеева
Мать ребёнка: Степанида Климова
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Ефросинья Евстифеева
Мать ребёнка: Степанида Климова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Климова