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Варвара Евстифеева

Место рождения

Хреново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1733

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Естифей

Мать: Степанида Климова

Хреново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Михаило Ивановъ

Отец ребёнка: Иванъ Федоровъ

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Иванъ Федоровъ

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Евдокея Иванова

Отец ребёнка: Иванъ Федоровъ

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Харитонъ Ивановъ

Отец ребёнка: Иванъ Федоровъ

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванъ Федоровъ

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