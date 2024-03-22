Варвара Евстифеева
Место рождения
Дата рождения1733
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Естифей
Мать: Степанида Климова
Рождение ребёнка
1754
Сын: Михаило Ивановъ
Отец ребёнка: Иванъ Федоровъ
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Иванъ Федоровъ
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Евдокея Иванова
Отец ребёнка: Иванъ Федоровъ
Рождение ребёнка
1762
Сын: Харитонъ Ивановъ
Отец ребёнка: Иванъ Федоровъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванъ Федоровъ