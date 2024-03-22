Иванъ Федоровъ
Место рождения
Дата рождения1731
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Федоръ Трофимовъ
Мать: Ирина Дмитриева
Рождение ребёнка
1754
Сын: Михаило Ивановъ
Мать ребёнка: Варвара Евстифеева
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Варвара Евстифеева
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Евдокея Иванова
Мать ребёнка: Варвара Евстифеева
Рождение ребёнка
1762
Сын: Харитонъ Ивановъ
Мать ребёнка: Варвара Евстифеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Евстифеева