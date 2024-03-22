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Иванъ Федоровъ

Место рождения

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1731

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Федоръ Трофимовъ

Мать: Ирина Дмитриева

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Михаило Ивановъ

Мать ребёнка: Варвара Евстифеева

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Варвара Евстифеева

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Евдокея Иванова

Мать ребёнка: Варвара Евстифеева

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Харитонъ Ивановъ

Мать ребёнка: Варвара Евстифеева

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Евстифеева

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