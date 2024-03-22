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Ирина Дмитриева

Место рождения

Лазарево, Рождественская волость, Ветлужский уезд

Дата рождения

1719

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1717 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Лазарево, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1730

Сын: Афонасей Федоровъ

Отец ребёнка: Федоръ Трофимовъ

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Иванъ Федоровъ

Отец ребёнка: Федоръ Трофимовъ

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Макаръ Федоровъ

Отец ребёнка: Федоръ Трофимовъ

Лазарево, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1745

Сын: Гаврило Федоровъ

Отец ребёнка: Федоръ Трофимовъ

Лазарево, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Василиса Федорова

Отец ребёнка: Федоръ Трофимовъ

Лазарево, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоръ Трофимовъ

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