Ирина Дмитриева
Место рождения
Дата рождения1719
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Рождение ребёнка
1730
Сын: Афонасей Федоровъ
Отец ребёнка: Федоръ Трофимовъ
Рождение ребёнка
1731
Сын: Иванъ Федоровъ
Отец ребёнка: Федоръ Трофимовъ
Рождение ребёнка
1737
Сын: Макаръ Федоровъ
Отец ребёнка: Федоръ Трофимовъ
Рождение ребёнка
1745
Сын: Гаврило Федоровъ
Отец ребёнка: Федоръ Трофимовъ
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Василиса Федорова
Отец ребёнка: Федоръ Трофимовъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федоръ Трофимовъ