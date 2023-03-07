Афонасей Федоровъ
Место рождения
Дата рождения1730
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Федоръ Трофимовъ
Мать: Ирина Дмитриева
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Акилина Афонасьева
Мать ребёнка: Елена Прокопьева
Рождение ребёнка
1753
Сын: Прохоръ Афонасьевъ
Мать ребёнка: Елена Прокопьева
Рождение ребёнка
1759
Сын: Тимофей Афонасьевъ
Мать ребёнка: Елена Прокопьева
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Ефросинья Афонасьева
Мать ребёнка: Елена Прокопьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Прокопьева