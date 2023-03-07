Афонасей Федоровъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфонасей Федоровъ

Афонасей Федоровъ

avatar

Место рождения

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1730

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Федоръ Трофимовъ

Мать: Ирина Дмитриева

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Акилина Афонасьева

Мать ребёнка: Елена Прокопьева

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Прохоръ Афонасьевъ

Мать ребёнка: Елена Прокопьева

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Тимофей Афонасьевъ

Мать ребёнка: Елена Прокопьева

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Ефросинья Афонасьева

Мать ребёнка: Елена Прокопьева

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Прокопьева

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close