Елена Прокопьева
Место рождения
Дата рождения1733
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Акилина Афонасьева
Отец ребёнка: Афонасей Федоровъ
Рождение ребёнка
1753
Сын: Прохоръ Афонасьевъ
Отец ребёнка: Афонасей Федоровъ
Рождение ребёнка
1759
Сын: Тимофей Афонасьевъ
Отец ребёнка: Афонасей Федоровъ
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Ефросинья Афонасьева
Отец ребёнка: Афонасей Федоровъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афонасей Федоровъ