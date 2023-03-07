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Елена Прокопьева

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Место рождения

Якимиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1733

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Якимиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Акилина Афонасьева

Отец ребёнка: Афонасей Федоровъ

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Прохоръ Афонасьевъ

Отец ребёнка: Афонасей Федоровъ

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Тимофей Афонасьевъ

Отец ребёнка: Афонасей Федоровъ

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Ефросинья Афонасьева

Отец ребёнка: Афонасей Федоровъ

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афонасей Федоровъ

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