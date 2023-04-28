Федоръ Трофимовъ
Место рождения
Дата рождения1717
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Трофимъ Филиповъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Афонасей Федоровъ
Мать ребёнка: Ирина Дмитриева
Рождение ребёнка
1731
Сын: Иванъ Федоровъ
Мать ребёнка: Ирина Дмитриева
Рождение ребёнка
1737
Сын: Макаръ Федоровъ
Мать ребёнка: Ирина Дмитриева
Рождение ребёнка
1745
Сын: Гаврило Федоровъ
Мать ребёнка: Ирина Дмитриева
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Василиса Федорова
Мать ребёнка: Ирина Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Дмитриева