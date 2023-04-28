Федоръ Трофимовъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоръ Трофимовъ

Федоръ Трофимовъ

Место рождения

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1717

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Трофимъ Филиповъ

Мать: не указана

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Афонасей Федоровъ

Мать ребёнка: Ирина Дмитриева

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Иванъ Федоровъ

Мать ребёнка: Ирина Дмитриева

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Макаръ Федоровъ

Мать ребёнка: Ирина Дмитриева

Лазарево, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1745

Сын: Гаврило Федоровъ

Мать ребёнка: Ирина Дмитриева

Лазарево, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Василиса Федорова

Мать ребёнка: Ирина Дмитриева

Лазарево, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Дмитриева

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close