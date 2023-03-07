Евдокия Евстифеева
Место рождения
Дата рождения1723
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Естифей
Мать: Степанида Климова
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иванъ Петровъ
Рождение ребёнка
1748
Сын: Федоръ Ивановъ
Отец ребёнка: Иванъ Петровъ
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Марья Иванова
Отец ребёнка: Иванъ Петровъ
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Ефимья Иванова
Отец ребёнка: Иванъ Петровъ
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Орлова Маремьяна Иванова
Отец ребёнка: Иванъ Петровъ
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Онисья Иванова
Отец ребёнка: Иванъ Петровъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванъ Петровъ