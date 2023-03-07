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Евдокия Евстифеева

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Место рождения

Хреново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1723

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Естифей

Мать: Степанида Климова

Хреново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иванъ Петровъ

Столбецкое, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Федоръ Ивановъ

Отец ребёнка: Иванъ Петровъ

Столбецкое, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Марья Иванова

Отец ребёнка: Иванъ Петровъ

Столбецкое, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Ефимья Иванова

Отец ребёнка: Иванъ Петровъ

Столбецкое, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Орлова Маремьяна Иванова

Отец ребёнка: Иванъ Петровъ

Столбецкое, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Онисья Иванова

Отец ребёнка: Иванъ Петровъ

Столбецкое, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванъ Петровъ

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