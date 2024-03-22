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Иванъ Евстифеевъ

Место рождения

Хреново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1726

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Естифей

Мать: Степанида Климова

Хреново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Егоръ Ивановъ

Мать ребёнка: Анна Федорова

Слудка малая, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1758

Сын: Трифонъ Ивановъ

Мать ребёнка: Анна Федорова

Слудка малая, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулина Иванова

Мать ребёнка: Анна Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Федорова

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