Иванъ Евстифеевъ
Место рождения
Дата рождения1726
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Естифей
Мать: Степанида Климова
Рождение ребёнка
1750
Сын: Егоръ Ивановъ
Мать ребёнка: Анна Федорова
Рождение ребёнка
1758
Сын: Трифонъ Ивановъ
Мать ребёнка: Анна Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулина Иванова
Мать ребёнка: Анна Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Федорова