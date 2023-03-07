Кириллъ Тимофеевъ
Место рождения
Дата рождения1760
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Тимофей Антипинъ
Мать: Ефросинья Евстифеева
Рождение ребёнка
1781
Сын: Михаилъ Кирилловъ
Мать ребёнка: Катерина Устинова
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Елена Кирилова
Мать ребёнка: Катерина Устинова
Рождение ребёнка
1786
Сын: Кириллъ Кирилловъ
Мать ребёнка: Катерина Устинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катерина Устинова