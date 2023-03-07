Кириллъ Тимофеевъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКириллъ Тимофеевъ

Кириллъ Тимофеевъ

avatar

Место рождения

Столбецкое, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1760

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Тимофей Антипинъ

Мать: Ефросинья Евстифеева

Столбецкое, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Михаилъ Кирилловъ

Мать ребёнка: Катерина Устинова

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Елена Кирилова

Мать ребёнка: Катерина Устинова

Рождение ребёнка
1786

Сын: Кириллъ Кирилловъ

Мать ребёнка: Катерина Устинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катерина Устинова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close