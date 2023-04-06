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Катерина Устинова

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Место рождения

Аксёново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1763

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Устинъ Ивановъ

Мать: Матрена Яковлева

Аксёново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Михаилъ Кирилловъ

Отец ребёнка: Кириллъ Тимофеевъ

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Елена Кирилова

Отец ребёнка: Кириллъ Тимофеевъ

Рождение ребёнка
1786

Сын: Кириллъ Кирилловъ

Отец ребёнка: Кириллъ Тимофеевъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириллъ Тимофеевъ

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