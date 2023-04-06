Катерина Устинова
Место рождения
Дата рождения1763
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Устинъ Ивановъ
Мать: Матрена Яковлева
Рождение ребёнка
1781
Сын: Михаилъ Кирилловъ
Отец ребёнка: Кириллъ Тимофеевъ
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Елена Кирилова
Отец ребёнка: Кириллъ Тимофеевъ
Рождение ребёнка
1786
Сын: Кириллъ Кирилловъ
Отец ребёнка: Кириллъ Тимофеевъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кириллъ Тимофеевъ