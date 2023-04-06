Устинъ Ивановъ
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1760
Сын: Осипъ Устиновъ
Мать ребёнка: Матрена Яковлева
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Катерина Устинова
Мать ребёнка: Матрена Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Яковлева