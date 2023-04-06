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Устинъ Ивановъ

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Место рождения

Аксёново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Аксёново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Осипъ Устиновъ

Мать ребёнка: Матрена Яковлева

Аксёново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Катерина Устинова

Мать ребёнка: Матрена Яковлева

Аксёново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Яковлева

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