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Елена Кирилова
Елена Кирилова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1784
Пол
Женский
Отец
Кириллъ Тимофеевъ
1760 г.р.
Мать
Катерина Устинова
1763 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец:
Кириллъ Тимофеевъ
Мать:
Катерина Устинова
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