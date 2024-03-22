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Тимофей Антипинъ

Место рождения

Столбецкое, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1733

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Антипъ Самойловъ

Мать: не указана

Столбецкое, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Степанъ Тимофеевъ

Мать ребёнка: Ефросинья Евстифеева

Столбецкое, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Евдокия Тимофеева

Мать ребёнка: Ефросинья Евстифеева

Столбецкое, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Андрей Тимофеевъ

Мать ребёнка: Ефросинья Евстифеева

Столбецкое, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Иванъ Тимофеевъ

Мать ребёнка: Ефросинья Евстифеева

Столбецкое, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Маремьяна Тимофеева

Мать ребёнка: Ефросинья Евстифеева

Столбецкое, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Кириллъ Тимофеевъ

Мать ребёнка: Ефросинья Евстифеева

Столбецкое, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Евдокия Тимофеева

Мать ребёнка: Ефросинья Евстифеева

Столбецкое, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Евстифеева

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