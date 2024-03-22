Тимофей Антипинъ
Место рождения
Дата рождения1733
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Антипъ Самойловъ
Рождение ребёнка
1747
Сын: Степанъ Тимофеевъ
Мать ребёнка: Ефросинья Евстифеева
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Евдокия Тимофеева
Мать ребёнка: Ефросинья Евстифеева
Рождение ребёнка
1751
Сын: Андрей Тимофеевъ
Мать ребёнка: Ефросинья Евстифеева
Рождение ребёнка
1756
Сын: Иванъ Тимофеевъ
Мать ребёнка: Ефросинья Евстифеева
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Маремьяна Тимофеева
Мать ребёнка: Ефросинья Евстифеева
Рождение ребёнка
1760
Сын: Кириллъ Тимофеевъ
Мать ребёнка: Ефросинья Евстифеева
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Евдокия Тимофеева
Мать ребёнка: Ефросинья Евстифеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Евстифеева