Кузнецов Сергей Ефимович
Место рождения
Дата рождения08.09.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1884
Отец: Кузнецов Ефим Тимофеев
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Кузнецова Мария Сав.
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Лаврухина Аграфена (Груня) (Агрипина)
Мать ребёнка: Кузнецова Мария Сав.
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Любовь Сергеева
Мать ребёнка: Кузнецова Мария Сав.
Рождение ребёнка
1912
Сын: Кузнецов Ефимий Сергеевич
Мать ребёнка: Кузнецова Мария Сав.
Калужская обл., Бабынинский р-н, д. Дяглевка
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Ефросиния Сергеева
Мать ребёнка: Кузнецова Мария Сав.
Смерть
Неизвестно