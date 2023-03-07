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Кузнецов Сергей Ефимович

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Место рождения

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

08.09.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1884

Отец: Кузнецов Ефим Тимофеев

Мать: Кузнецова Анна Илларионова

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Кузнецов Павел Сергеев

Мать ребёнка: Кузнецова Мария Сав.

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Лаврухина Аграфена (Груня) (Агрипина)

Мать ребёнка: Кузнецова Мария Сав.

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Любовь Сергеева

Мать ребёнка: Кузнецова Мария Сав.

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Кузнецов Ефимий Сергеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Мария Сав.

Калужская обл., Бабынинский р-н, д. Дяглевка
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Ефросиния Сергеева

Мать ребёнка: Кузнецова Мария Сав.

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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