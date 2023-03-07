Кузнецов Ефим Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Дарья Ефимова
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Илларионова
Бракосочетание
13.01.1880
с.Матюково
Рождение ребёнка
?.03.1883
Дочь: Феодосия Ефимова
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Илларионова
Рождение ребёнка
08.09.1884
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Илларионова
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Кузнецова Елена Ефимова
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Илларионова
Рождение ребёнка
27.05.1890
Дочь: Акилина Ефимова
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Илларионова
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Илларионова
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Илларионова
Рождение ребёнка
До 1903
Сын: Кузнецов Егор
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Илларионова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Фёдор
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Илларионова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1918