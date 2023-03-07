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Кузнецов Ефим Тимофеев

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Место рождения

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Кузнецов Тимофей Селивёрстов

Мать: Кузнецова Екатерина Михайлова

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Дарья Ефимова

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Илларионова

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
13.01.1880

Жена: Кузнецова Анна Илларионова

с.Матюково
Рождение ребёнка
?.03.1883

Дочь: Феодосия Ефимова

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Илларионова

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
08.09.1884

Сын: Кузнецов Сергей Ефимович

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Илларионова

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Кузнецова Елена Ефимова

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Илларионова

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.05.1890

Дочь: Акилина Ефимова

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Илларионова

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Кузнецов Василий Ефимов

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Илларионова

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Кузнецов Иван Ефимович

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Илларионова

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1903

Сын: Кузнецов Егор

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Илларионова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Фёдор

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Илларионова

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1918
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