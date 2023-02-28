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Кузнецов Тимофей Селивёрстов

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Место рождения

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

04.02.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1838

Отец: Кузнецов Селивёрст (Сильвестр) Васильев

Мать: Кузнецова Ефросиния Павлова

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Кузнецов Ефим Тимофеев

Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Михайлова

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.08.1870

Дочь: Параскева Тимофеева

Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Михайлова

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.08.1870

Сын: Кузнецов Диомид (Демид) Тимофеев

Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Михайлова

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.03.1873

Сын: Кузнецов Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Михайлова

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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