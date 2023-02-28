Кузнецов Тимофей Селивёрстов
Место рождения
Дата рождения04.02.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1838
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Михайлова
Рождение ребёнка
16.08.1870
Дочь: Параскева Тимофеева
Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Михайлова
Рождение ребёнка
16.08.1870
Сын: Кузнецов Диомид (Демид) Тимофеев
Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Михайлова
Рождение ребёнка
17.03.1873
Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Михайлова
Смерть
Неизвестно