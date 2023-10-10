Кузнецов Селивёрст (Сильвестр) Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Селивёрст (Сильвестр) Васильев

Место рождения

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

22.12.1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1800

Отец: Кузнецов Василий Егоров

Мать: не указана

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Селивёрстов Александр Иванов

Мать ребёнка: Кузнецова Ефросиния Павлова

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.08.1832

Дочь: Евдокия ст.

Мать ребёнка: Кузнецова Ефросиния Павлова

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.01.1835

Дочь: Анастасия Селивёрстова

Мать ребёнка: Кузнецова Ефросиния Павлова

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1836

Дочь: Анна Селиверстова

Мать ребёнка: Кузнецова Ефросиния Павлова

Рождение ребёнка
04.02.1838

Сын: Кузнецов Тимофей Селивёрстов

Мать ребёнка: Кузнецова Ефросиния Павлова

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.08.1841

Дочь: Кочникова Евдокия Селивёрстова

Мать ребёнка: Кузнецова Ефросиния Павлова

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.01.1844

Дочь: Ксения Селивёрстова

Мать ребёнка: Кузнецова Ефросиния Павлова

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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