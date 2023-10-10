Кузнецов Селивёрст (Сильвестр) Васильев
Место рождения
Дата рождения22.12.1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1800
Отец: Кузнецов Василий Егоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Селивёрстов Александр Иванов
Мать ребёнка: Кузнецова Ефросиния Павлова
Рождение ребёнка
02.08.1832
Дочь: Евдокия ст.
Мать ребёнка: Кузнецова Ефросиния Павлова
Рождение ребёнка
01.01.1835
Дочь: Анастасия Селивёрстова
Мать ребёнка: Кузнецова Ефросиния Павлова
Рождение ребёнка
До 1836
Дочь: Анна Селиверстова
Мать ребёнка: Кузнецова Ефросиния Павлова
Рождение ребёнка
04.02.1838
Сын: Кузнецов Тимофей Селивёрстов
Мать ребёнка: Кузнецова Ефросиния Павлова
Рождение ребёнка
06.08.1841
Дочь: Кочникова Евдокия Селивёрстова
Мать ребёнка: Кузнецова Ефросиния Павлова
Рождение ребёнка
06.01.1844
Дочь: Ксения Селивёрстова
Мать ребёнка: Кузнецова Ефросиния Павлова
Смерть
Неизвестно