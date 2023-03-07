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Кузнецов Василий Егоров

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Место рождения

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

До 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1781

Отец: Кузнецов Егорий

Мать: не указана

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
22.12.1800

Сын: Кузнецов Селивёрст (Сильвестр) Васильев

Мать ребёнка: не указана

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.08.1805

Дочь: Авдотья (Евдокия) Васильева

Мать ребёнка: не указана

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1830

Сын: Кузнецов Александр Васильев

Мать ребёнка: не указана

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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