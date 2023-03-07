Кузнецов Василий Егоров
Место рождения
Дата рожденияДо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1781
Отец: Кузнецов Егорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1800
Сын: Кузнецов Селивёрст (Сильвестр) Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1805
Дочь: Авдотья (Евдокия) Васильева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1830
Сын: Кузнецов Александр Васильев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно