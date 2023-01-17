Стефан Егоров
Место рождения
Дата рожденияДо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776
Отец: Кузнецов Егорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1795
Дочь: Ефросиния Стефанова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
04.11.1800
Дочь: Матрона Стефанова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1800
Сын: Семён Стефанов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
12.02.1805
Сын: Алексей Стефанов
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно