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Стефан Егоров

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Место рождения

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

До 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776

Отец: Кузнецов Егорий

Мать: не указана

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
18.09.1795

Дочь: Ефросиния Стефанова

Мать ребёнка: ?

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.11.1800

Дочь: Матрона Стефанова

Мать ребёнка: ?

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1800

Сын: Семён Стефанов

Мать ребёнка: ?

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
12.02.1805

Сын: Алексей Стефанов

Мать ребёнка: ?

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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