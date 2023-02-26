Семён Стефанов
Место рождения
Дата рожденияДо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800
Отец: Стефан Егоров
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.12.1820
Дочь: Наталия Семёнова
Мать ребёнка: (Кочников-Костиков) Наталия Никитина
Рождение ребёнка
Около 01.09.1822
Дочь: Анна Семёнова
Мать ребёнка: (Кочников-Костиков) Наталия Никитина
Рождение ребёнка
18.09.1824
Сын: Иван Семёнов
Мать ребёнка: (Кочников-Костиков) Наталия Никитина
Рождение ребёнка
20.11.1826
Дочь: Екатерина Семёнова
Мать ребёнка: (Кочников-Костиков) Наталия Никитина
Рождение ребёнка
01.01.1834
Сын: Василий Семёнов
Мать ребёнка: (Кочников-Костиков) Наталия Никитина
Смерть
Неизвестно