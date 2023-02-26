Семён Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемён Стефанов

Семён Стефанов

Место рождения

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

До 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800

Отец: Стефан Егоров

Мать: ?

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Кочников-Костиков) Наталия Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Кочников-Костиков) Наталия Никитина

Рождение ребёнка
02.12.1820

Дочь: Наталия Семёнова

Мать ребёнка: (Кочников-Костиков) Наталия Никитина

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 01.09.1822

Дочь: Анна Семёнова

Мать ребёнка: (Кочников-Костиков) Наталия Никитина

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
18.09.1824

Сын: Иван Семёнов

Мать ребёнка: (Кочников-Костиков) Наталия Никитина

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.11.1826

Дочь: Екатерина Семёнова

Мать ребёнка: (Кочников-Костиков) Наталия Никитина

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.01.1834

Сын: Василий Семёнов

Мать ребёнка: (Кочников-Костиков) Наталия Никитина

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.