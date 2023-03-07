(Кочников-Костиков) Наталия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кочников-Костиков) Наталия Никитина

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Место рождения

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

До 26.08.1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 26.08.1804

Отец: Кочников Никита Филиппов

Мать: Авдотья (Евдокия) Григорьева

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.12.1820

Дочь: Наталия Семёнова

Отец ребёнка: Семён Стефанов

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 01.09.1822

Дочь: Анна Семёнова

Отец ребёнка: Семён Стефанов

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
18.09.1824

Сын: Иван Семёнов

Отец ребёнка: Семён Стефанов

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.11.1826

Дочь: Екатерина Семёнова

Отец ребёнка: Семён Стефанов

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.01.1834

Сын: Василий Семёнов

Отец ребёнка: Семён Стефанов

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён Стефанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён Стефанов

Смерть
Неизвестно
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