(Кочников-Костиков) Наталия Никитина
Место рождения
Дата рожденияДо 26.08.1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 26.08.1804
Рождение ребёнка
02.12.1820
Дочь: Наталия Семёнова
Отец ребёнка: Семён Стефанов
Рождение ребёнка
Около 01.09.1822
Дочь: Анна Семёнова
Отец ребёнка: Семён Стефанов
Рождение ребёнка
18.09.1824
Сын: Иван Семёнов
Отец ребёнка: Семён Стефанов
Рождение ребёнка
20.11.1826
Дочь: Екатерина Семёнова
Отец ребёнка: Семён Стефанов
Рождение ребёнка
01.01.1834
Сын: Василий Семёнов
Отец ребёнка: Семён Стефанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семён Стефанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семён Стефанов
Смерть
Неизвестно