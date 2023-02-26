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Алексей Стефанов

Место рождения

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

12.02.1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1805

Отец: Стефан Егоров

Мать: ?

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина Егорова

Бракосочетание
03.01.1824

Жена: Агрипина (Самойлова)

Рождение ребёнка
24.07.1833

Дочь: Олимпиада Алексеева

Мать ребёнка: Агрипина Егорова

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.01.1838

Сын: Павел Алексеев

Мать ребёнка: Агрипина (Самойлова)

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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