Алексей Стефанов
Место рождения
Дата рождения12.02.1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1805
Отец: Стефан Егоров
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Егорова
Бракосочетание
03.01.1824
Жена: Агрипина (Самойлова)
Рождение ребёнка
24.07.1833
Дочь: Олимпиада Алексеева
Мать ребёнка: Агрипина Егорова
Рождение ребёнка
07.01.1838
Сын: Павел Алексеев
Мать ребёнка: Агрипина (Самойлова)
Смерть
Неизвестно