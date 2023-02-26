Агрипина Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Стефанов

Рождение ребёнка
24.07.1833

Дочь: Олимпиада Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Стефанов

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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