Агрипина Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Стефанов
Рождение ребёнка
24.07.1833
Дочь: Олимпиада Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Стефанов
Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно