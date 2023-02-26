Агрипина (Самойлова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина (Самойлова)

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Место рождения

с.Еропкино Мещёвского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Еропкино Мещёвского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
03.01.1824

Муж: Алексей Стефанов

Богоявленская церковь с.Ревякина
Рождение ребёнка
07.01.1838

Сын: Павел Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Стефанов

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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