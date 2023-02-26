Агрипина (Самойлова)
Место рожденияс.Еропкино Мещёвского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Еропкино Мещёвского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
03.01.1824
Муж: Алексей Стефанов
Богоявленская церковь с.Ревякина
Рождение ребёнка
07.01.1838
Сын: Павел Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Стефанов
Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно