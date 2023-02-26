Кузнецова Ефросиния Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Ефросиния Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Селивёрстов Александр Иванов

Отец ребёнка: Кузнецов Селивёрст (Сильвестр) Васильев

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.08.1832

Дочь: Евдокия ст.

Отец ребёнка: Кузнецов Селивёрст (Сильвестр) Васильев

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.01.1835

Дочь: Анастасия Селивёрстова

Отец ребёнка: Кузнецов Селивёрст (Сильвестр) Васильев

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1836

Дочь: Анна Селиверстова

Отец ребёнка: Кузнецов Селивёрст (Сильвестр) Васильев

Рождение ребёнка
04.02.1838

Сын: Кузнецов Тимофей Селивёрстов

Отец ребёнка: Кузнецов Селивёрст (Сильвестр) Васильев

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.08.1841

Дочь: Кочникова Евдокия Селивёрстова

Отец ребёнка: Кузнецов Селивёрст (Сильвестр) Васильев

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.01.1844

Дочь: Ксения Селивёрстова

Отец ребёнка: Кузнецов Селивёрст (Сильвестр) Васильев

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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