Кузнецова Ефросиния Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Селивёрстов Александр Иванов
Отец ребёнка: Кузнецов Селивёрст (Сильвестр) Васильев
Рождение ребёнка
02.08.1832
Дочь: Евдокия ст.
Отец ребёнка: Кузнецов Селивёрст (Сильвестр) Васильев
Рождение ребёнка
01.01.1835
Дочь: Анастасия Селивёрстова
Отец ребёнка: Кузнецов Селивёрст (Сильвестр) Васильев
Рождение ребёнка
До 1836
Дочь: Анна Селиверстова
Отец ребёнка: Кузнецов Селивёрст (Сильвестр) Васильев
Рождение ребёнка
04.02.1838
Сын: Кузнецов Тимофей Селивёрстов
Отец ребёнка: Кузнецов Селивёрст (Сильвестр) Васильев
Рождение ребёнка
06.08.1841
Дочь: Кочникова Евдокия Селивёрстова
Отец ребёнка: Кузнецов Селивёрст (Сильвестр) Васильев
Рождение ребёнка
06.01.1844
Дочь: Ксения Селивёрстова
Отец ребёнка: Кузнецов Селивёрст (Сильвестр) Васильев
Смерть
Неизвестно