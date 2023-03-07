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Кузнецова Анна Илларионова

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Абрамов Илларион

Мать: ?

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Дарья Ефимова

Отец ребёнка: Кузнецов Ефим Тимофеев

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
13.01.1880

Муж: Кузнецов Ефим Тимофеев

с.Матюково
Рождение ребёнка
?.03.1883

Дочь: Феодосия Ефимова

Отец ребёнка: Кузнецов Ефим Тимофеев

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
08.09.1884

Сын: Кузнецов Сергей Ефимович

Отец ребёнка: Кузнецов Ефим Тимофеев

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Кузнецова Елена Ефимова

Отец ребёнка: Кузнецов Ефим Тимофеев

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.05.1890

Дочь: Акилина Ефимова

Отец ребёнка: Кузнецов Ефим Тимофеев

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Кузнецов Василий Ефимов

Отец ребёнка: Кузнецов Ефим Тимофеев

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Кузнецов Иван Ефимович

Отец ребёнка: Кузнецов Ефим Тимофеев

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1903

Сын: Кузнецов Егор

Отец ребёнка: Кузнецов Ефим Тимофеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Фёдор

Отец ребёнка: Кузнецов Ефим Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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