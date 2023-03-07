Кузнецова Анна Илларионова
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Абрамов Илларион
Мать: ?
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Дарья Ефимова
Отец ребёнка: Кузнецов Ефим Тимофеев
Бракосочетание
13.01.1880
с.Матюково
Рождение ребёнка
?.03.1883
Дочь: Феодосия Ефимова
Отец ребёнка: Кузнецов Ефим Тимофеев
Рождение ребёнка
08.09.1884
Отец ребёнка: Кузнецов Ефим Тимофеев
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Кузнецова Елена Ефимова
Отец ребёнка: Кузнецов Ефим Тимофеев
Рождение ребёнка
27.05.1890
Дочь: Акилина Ефимова
Отец ребёнка: Кузнецов Ефим Тимофеев
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Кузнецов Ефим Тимофеев
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Кузнецов Ефим Тимофеев
Рождение ребёнка
До 1903
Сын: Кузнецов Егор
Отец ребёнка: Кузнецов Ефим Тимофеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Фёдор
Отец ребёнка: Кузнецов Ефим Тимофеев
Смерть
Неизвестно