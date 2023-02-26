Кузнецов Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1903

Отец: Кузнецов Ефим Тимофеев

Мать: Кузнецова Анна Илларионова

Рождение ребёнка
1914

Сын: Кузнецов Михаил Егорович

Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Дмитриевна

Калужская обл., Бабынинский р-н, д. Матюково
Рождение ребёнка
1922

Сын: Кузнецов Николай Егорович

Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Дмитриевна

Тульская обл., Бабынинский р-н, Кумовской с/с, д. Шейная Гора
Рождение ребёнка
1923

Сын: Кузнецов Василий Егорович

Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Дмитриевна

д.Дяглевка(Дяглево)Бабынинскоео р-на
Смерть
Неизвестно
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