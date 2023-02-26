Кузнецов Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1903
Отец: Кузнецов Ефим Тимофеев
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Дмитриевна
Калужская обл., Бабынинский р-н, д. Матюково
Рождение ребёнка
1922
Сын: Кузнецов Николай Егорович
Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Дмитриевна
Тульская обл., Бабынинский р-н, Кумовской с/с, д. Шейная Гора
Рождение ребёнка
1923
Сын: Кузнецов Василий Егорович
Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Дмитриевна
д.Дяглевка(Дяглево)Бабынинскоео р-на
Смерть
Неизвестно