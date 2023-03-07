Кузнецова (Кочникова) Екатерина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Кочникова) Екатерина Михайлова

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Место рождения

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

20.11.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1836

Отец: Кочников-Костиков Михаил Никитин

Мать: Кочникова Параскева (Иванова)

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Кузнецов Ефим Тимофеев

Отец ребёнка: Кузнецов Тимофей Селивёрстов

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.08.1870

Дочь: Параскева Тимофеева

Отец ребёнка: Кузнецов Тимофей Селивёрстов

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.08.1870

Сын: Кузнецов Диомид (Демид) Тимофеев

Отец ребёнка: Кузнецов Тимофей Селивёрстов

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.03.1873

Сын: Кузнецов Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Кузнецов Тимофей Селивёрстов

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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