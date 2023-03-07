Кузнецова (Кочникова) Екатерина Михайлова
Место рождения
Дата рождения20.11.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1836
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Кузнецов Тимофей Селивёрстов
Рождение ребёнка
16.08.1870
Дочь: Параскева Тимофеева
Отец ребёнка: Кузнецов Тимофей Селивёрстов
Рождение ребёнка
16.08.1870
Сын: Кузнецов Диомид (Демид) Тимофеев
Отец ребёнка: Кузнецов Тимофей Селивёрстов
Рождение ребёнка
17.03.1873
Отец ребёнка: Кузнецов Тимофей Селивёрстов
Смерть
Неизвестно