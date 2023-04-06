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Кочников-Костиков Михаил Никитин

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Место рождения

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

До 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800

Отец: Кочников Никита Филиппов

Мать: Авдотья (Евдокия) Григорьева

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
11.11.1820

Сын: Кочников-Извеков Фома Михайлов

Мать ребёнка: Кочникова Параскева (Иванова)

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
19.12.1822

Сын: Кочников-Костиков Ефим Михайлов

Мать ребёнка: Кочникова Параскева (Иванова)

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.07.1824

Дочь: Савельева-Сигулкина Евдокия Михайлова

Мать ребёнка: Кочникова Параскева (Иванова)

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Кочников-Самсонов Нестор Михайлов

Мать ребёнка: Кочникова Параскева (Иванова)

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.10.1829

Дочь: Пелагея Михайлова

Мать ребёнка: Кочникова Параскева (Иванова)

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.09.1834

Дочь: Надежда Михайлова

Мать ребёнка: Кочникова Параскева (Иванова)

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.11.1836

Дочь: Кузнецова Екатерина Михайлова

Мать ребёнка: Кочникова Параскева (Иванова)

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Кочников Максим Михайлов

Мать ребёнка: Кочникова Параскева (Иванова)

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.07.1840

Сын: Кочников Прокопий Михайлов

Мать ребёнка: Кочникова Параскева (Иванова)

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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