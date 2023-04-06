Кочников-Костиков Михаил Никитин
Место рождения
Дата рожденияДо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800
Рождение ребёнка
11.11.1820
Сын: Кочников-Извеков Фома Михайлов
Мать ребёнка: Кочникова Параскева (Иванова)
Рождение ребёнка
19.12.1822
Сын: Кочников-Костиков Ефим Михайлов
Мать ребёнка: Кочникова Параскева (Иванова)
Рождение ребёнка
02.07.1824
Дочь: Савельева-Сигулкина Евдокия Михайлова
Мать ребёнка: Кочникова Параскева (Иванова)
Рождение ребёнка
1827
Сын: Кочников-Самсонов Нестор Михайлов
Мать ребёнка: Кочникова Параскева (Иванова)
Рождение ребёнка
07.10.1829
Дочь: Пелагея Михайлова
Мать ребёнка: Кочникова Параскева (Иванова)
Рождение ребёнка
17.09.1834
Дочь: Надежда Михайлова
Мать ребёнка: Кочникова Параскева (Иванова)
Рождение ребёнка
20.11.1836
Дочь: Кузнецова Екатерина Михайлова
Мать ребёнка: Кочникова Параскева (Иванова)
Рождение ребёнка
Около 1839
Мать ребёнка: Кочникова Параскева (Иванова)
Рождение ребёнка
01.07.1840
Сын: Кочников Прокопий Михайлов
Мать ребёнка: Кочникова Параскева (Иванова)
Смерть
Неизвестно