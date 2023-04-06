Савельева-Сигулкина (Кочникова) Евдокия Михайлова
Место рождения
Дата рождения02.07.1824
Дата смерти10.05.1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1824
Бракосочетание
08.11.1842
Богоявленская церковь с.Ревякина
Рождение ребёнка
19.12.1846
Сын: Савельев Ефим Иванов
Отец ребёнка: Савельев-Сигулин Иван Николаев
Рождение ребёнка
10.09.1850
Дочь: Надежда Иванова
Отец ребёнка: Савельев-Сигулин Иван Николаев
Рождение ребёнка
30.10.1864
Сын: Андрей Иванов
Отец ребёнка: Савельев-Сигулин Иван Николаев
Смерть
10.05.1873
Причина смерти: от водяной | (Дяглево)