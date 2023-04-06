Савельева-Сигулкина (Кочникова) Евдокия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева-Сигулкина (Кочникова) Евдокия Михайлова

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Место рождения

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

02.07.1824

Дата смерти

10.05.1873

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1824

Отец: Кочников-Костиков Михаил Никитин

Мать: Кочникова Параскева (Иванова)

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
08.11.1842

Муж: Савельев-Сигулин Иван Николаев

Богоявленская церковь с.Ревякина
Рождение ребёнка
19.12.1846

Сын: Савельев Ефим Иванов

Отец ребёнка: Савельев-Сигулин Иван Николаев

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
10.09.1850

Дочь: Надежда Иванова

Отец ребёнка: Савельев-Сигулин Иван Николаев

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
30.10.1864

Сын: Андрей Иванов

Отец ребёнка: Савельев-Сигулин Иван Николаев

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
10.05.1873
Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: от водяной | (Дяглево)
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