Лаврухина (Кузнецова) Аграфена (Груня) (Агрипина)
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Кузнецов Сергей Ефимович
Мать: Кузнецова Мария Сав.
Рождение ребёнка
Около 1932
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Лаврухин Василий
д.Ленск Бабынинского р-на Калужской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Лаврухин Василий
д.Ленск Бабынинского р-на Калужской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лаврухин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Лаврухин Василий
д.Ленск Бабынинского р-на Калужской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Лаврухин Василий
д.Ленск Бабынинского р-на Калужской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лаврухин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Лаврухин Василий
д.Ленск Бабынинского р-на Калужской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лаврухин Василий
Смерть
Неизвестно
д.Ленск Бабынинского р-на Калужской обл.