Лаврухина (Кузнецова) Аграфена (Груня) (Агрипина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврухина (Кузнецова) Аграфена (Груня) (Агрипина)

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Место рождения

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Кузнецов Сергей Ефимович

Мать: Кузнецова Мария Сав.

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1932

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Лаврухин Василий

д.Ленск Бабынинского р-на Калужской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Лаврухин Василий

д.Ленск Бабынинского р-на Калужской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаврухин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Лаврухин Василий

д.Ленск Бабынинского р-на Калужской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Лаврухин Василий

д.Ленск Бабынинского р-на Калужской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаврухин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Лаврухин Василий

д.Ленск Бабынинского р-на Калужской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаврухин Василий

Смерть
Неизвестно
д.Ленск Бабынинского р-на Калужской обл.
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