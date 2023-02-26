Лаврухин Василий
Место рожденияд.Богоявление
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Богоявление
Рождение ребёнка
Около 1932
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Лаврухина Аграфена (Груня) (Агрипина)
д.Ленск Бабынинского р-на Калужской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Лаврухина Аграфена (Груня) (Агрипина)
д.Ленск Бабынинского р-на Калужской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лаврухин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Лаврухина Аграфена (Груня) (Агрипина)
д.Ленск Бабынинского р-на Калужской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Лаврухина Аграфена (Груня) (Агрипина)
д.Ленск Бабынинского р-на Калужской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лаврухин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Лаврухина Аграфена (Груня) (Агрипина)
д.Ленск Бабынинского р-на Калужской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
д.Ленск Бабынинского р-на Калужской обл.