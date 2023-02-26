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Лаврухин Василий

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Место рождения

д.Богоявление

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Богоявление
Рождение ребёнка
Около 1932

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Лаврухина Аграфена (Груня) (Агрипина)

д.Ленск Бабынинского р-на Калужской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Лаврухина Аграфена (Груня) (Агрипина)

д.Ленск Бабынинского р-на Калужской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаврухин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Лаврухина Аграфена (Груня) (Агрипина)

д.Ленск Бабынинского р-на Калужской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Лаврухина Аграфена (Груня) (Агрипина)

д.Ленск Бабынинского р-на Калужской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаврухин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Лаврухина Аграфена (Груня) (Агрипина)

д.Ленск Бабынинского р-на Калужской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаврухина Аграфена (Груня) (Агрипина)

Смерть
Неизвестно
д.Ленск Бабынинского р-на Калужской обл.
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