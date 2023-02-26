Кузнецова Мария Сав.
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Ефимович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Лаврухина Аграфена (Груня) (Агрипина)
Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Ефимович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Любовь Сергеева
Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Ефимович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Кузнецов Ефимий Сергеевич
Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Ефимович
Калужская обл., Бабынинский р-н, д. Дяглевка
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Ефросиния Сергеева
Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Ефимович
Смерть
Неизвестно