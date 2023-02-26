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Кузнецова Мария Сав.

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Кузнецов Павел Сергеев

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Ефимович

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Лаврухина Аграфена (Груня) (Агрипина)

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Ефимович

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Любовь Сергеева

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Ефимович

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Кузнецов Ефимий Сергеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Ефимович

Калужская обл., Бабынинский р-н, д. Дяглевка
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Ефросиния Сергеева

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Ефимович

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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