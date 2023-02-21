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Крахмалёв Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

04.03.1933

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Крахмалёв Михаил

Мать: Крахмалёва Степанида (Стеша)

Рождение ребёнка
1905

Сын: Крахмалев Василий Иванович

Мать ребёнка: Крахмалёва Александра Семёновна

Рождение ребёнка
27.08.1906

Дочь: Туманова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Крахмалёва Александра Семёновна

Волгоградская область, Палласовский район, хутор Упрямовка
Рождение ребёнка
28.04.1908

Сын: Крахмалев Николай Иванович

Мать ребёнка: Крахмалёва Александра Семёновна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Петченко Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Крахмалёва Александра Семёновна

Рождение ребёнка
26.04.1912

Дочь: Рябоконова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Крахмалёва Александра Семёновна

Волгоградская область, Палласовский район, с. Упрямовка
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Крахмалева Анна (Нюра) Ивановна

Мать ребёнка: Крахмалёва Александра Семёновна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Крахмалева Александра Ивановна

Мать ребёнка: Крахмалёва Александра Семёновна

Рождение ребёнка
16.09.1924

Дочь: Диденко Анна Ивановна

Мать ребёнка: Крахмалёва Александра Семёновна

Кайсацкое, Палласовский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крахмалёва Александра Семёновна

Смерть
04.03.1933
Николаевский район, с. Упрямовка
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