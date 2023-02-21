Крахмалёв Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти04.03.1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Крахмалёв Михаил
Рождение ребёнка
1905
Сын: Крахмалев Василий Иванович
Мать ребёнка: Крахмалёва Александра Семёновна
Рождение ребёнка
27.08.1906
Дочь: Туманова Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Крахмалёва Александра Семёновна
Волгоградская область, Палласовский район, хутор Упрямовка
Рождение ребёнка
28.04.1908
Сын: Крахмалев Николай Иванович
Мать ребёнка: Крахмалёва Александра Семёновна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Петченко Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Крахмалёва Александра Семёновна
Рождение ребёнка
26.04.1912
Дочь: Рябоконова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Крахмалёва Александра Семёновна
Волгоградская область, Палласовский район, с. Упрямовка
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Крахмалева Анна (Нюра) Ивановна
Мать ребёнка: Крахмалёва Александра Семёновна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Крахмалева Александра Ивановна
Мать ребёнка: Крахмалёва Александра Семёновна
Рождение ребёнка
16.09.1924
Дочь: Диденко Анна Ивановна
Мать ребёнка: Крахмалёва Александра Семёновна
Кайсацкое, Палласовский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.03.1933
Николаевский район, с. Упрямовка