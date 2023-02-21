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Крахмалева Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

03.09.1944

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1886 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Крахмалёв Иван Михайлович

Мать: Крахмалёва Александра Семёновна

Бракосочетание
15.09.1937

Муж: Саяпин Пётр Никитович

Рождение ребёнка
23.06.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саяпин Пётр Никитович

Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Рождение ребёнка
10.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саяпин Пётр Никитович

Смерть
03.09.1944
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