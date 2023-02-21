Крахмалева Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смерти03.09.1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Бракосочетание
15.09.1937
Рождение ребёнка
23.06.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саяпин Пётр Никитович
Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Рождение ребёнка
10.02.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саяпин Пётр Никитович
Смерть
03.09.1944