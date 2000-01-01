Крахмалёв Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1865
Дата смертиПосле 1883
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Сын: Крахмалёв Иван Михайлович
Мать ребёнка: Крахмалёва Степанида (Стеша)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агрофина (Агрофена?) Михайловна
Мать ребёнка: Крахмалёва Степанида (Стеша)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крахмалёв Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Крахмалёва Степанида (Стеша)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крахмалёв Константин Михайлович
Мать ребёнка: Крахмалёва Степанида (Стеша)
Смерть
После 1883