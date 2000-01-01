Крахмалёв Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крахмалёв Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1865

Дата смерти

После 1883

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Крахмалёв Иван Михайлович

Мать ребёнка: Крахмалёва Степанида (Стеша)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агрофина (Агрофена?) Михайловна

Мать ребёнка: Крахмалёва Степанида (Стеша)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крахмалёв Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Крахмалёва Степанида (Стеша)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крахмалёв Константин Михайлович

Мать ребёнка: Крахмалёва Степанида (Стеша)

Смерть
После 1883
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