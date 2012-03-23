Диденко (Крахмалёва) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения16.09.1924
Дата смерти23.03.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1924
Рождение ребёнка
27.05.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Диденко Пётр Фёдорович
Бракосочетание
?.07.1949
Рождение ребёнка
05.08.1952
Сын: Диденко Владимир Петрович
Отец ребёнка: Диденко Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
06.12.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Диденко Пётр Фёдорович
Смерть
23.03.2012