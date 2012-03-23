Диденко (Крахмалёва) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Диденко (Крахмалёва) Анна Ивановна

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Место рождения

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

16.09.1924

Дата смерти

23.03.2012

Пол

Женский

Отец

С 1883 по 1883 г.р.

Мать

1886 г.р.

Муж

1921 г.р.

Дети

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1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1924

Отец: Крахмалёв Иван Михайлович

Мать: Крахмалёва Александра Семёновна

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
27.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Диденко Пётр Фёдорович

Ленинское, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
?.07.1949

Муж: Диденко Пётр Фёдорович

Ленинское, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
05.08.1952

Сын: Диденко Владимир Петрович

Отец ребёнка: Диденко Пётр Фёдорович

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
06.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Диденко Пётр Фёдорович

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
23.03.2012
Ленинское, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область