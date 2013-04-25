Диденко Пётр Фёдорович
Место рождения
Дата рождения07.07.1921
Дата смерти25.04.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1921
Отец: Диденко Фёдор Петрович
Попал в плен (военное)
09.10.1941
Украинская ССР, Харьковская обл., с. Артельное
Рождение ребёнка
27.05.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Диденко Анна Ивановна
Бракосочетание
?.07.1949
Жена: Диденко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
05.08.1952
Сын: Диденко Владимир Петрович
Мать ребёнка: Диденко Анна Ивановна
Образование
29.10.1956
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Окончил полуторагодичные заочные курсы по отделению бухгалтеров колхозов. На основании решения квалификационной комиссии гр. Диденко присвоена квалификация бухгалтера колхоза. Свидетельство № 7477 о... Показать все
Рождение ребёнка
06.12.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Диденко Анна Ивановна
Образование
С 18.05.1966 по 02.06.1966
Обучался на курсах повышения квалификации счётных работников по вопросам семинара по изучению единого плана счетов бухгалтерского учета в колхозах, введенного с 01.01.1966, которые успешно закончил. У... Показать все
Образование
02.06.1966
Прошёл аттестацию счётно-бухгалтерских кадров сельскохозяственных предприятий и организаций. В соответствии с установленными при проверке знаниями и учётом опыта счётной работы товарищ Диденко П.Ф. мо... Показать все
Образование
С 15.02.1971 по 27.02.1971
Обучался на курсах повышения квалификации главных/ст/бухгалтеров сельхозпредприятий по изучению журнально-ордерной формы учёта по 100-часовой программе, которые успешно закончил. Удостоверение № 1843 ... Показать все
Смерть
25.04.2013
Похороны
?.04.2013