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Диденко Пётр Фёдорович

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Место рождения

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

07.07.1921

Дата смерти

25.04.2013

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

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1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1921

Отец: Диденко Фёдор Петрович

Мать: Диденко Ольга Кузьминична

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Попал в плен (военное)
09.10.1941
Украинская ССР, Харьковская обл., с. Артельное
Рождение ребёнка
27.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Диденко Анна Ивановна

Ленинское, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
?.07.1949

Жена: Диденко Анна Ивановна

Ленинское, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
05.08.1952

Сын: Диденко Владимир Петрович

Мать ребёнка: Диденко Анна Ивановна

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Образование
29.10.1956
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Окончил полуторагодичные заочные курсы по отделению бухгалтеров колхозов. На основании решения квалификационной комиссии гр. Диденко присвоена квалификация бухгалтера колхоза. Свидетельство № 7477 о... Показать все
Рождение ребёнка
06.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Диденко Анна Ивановна

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Образование
С 18.05.1966 по 02.06.1966
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Обучался на курсах повышения квалификации счётных работников по вопросам семинара по изучению единого плана счетов бухгалтерского учета в колхозах, введенного с 01.01.1966, которые успешно закончил. У... Показать все
Образование
02.06.1966
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Прошёл аттестацию счётно-бухгалтерских кадров сельскохозяственных предприятий и организаций. В соответствии с установленными при проверке знаниями и учётом опыта счётной работы товарищ Диденко П.Ф. мо... Показать все
Образование
С 15.02.1971 по 27.02.1971
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Обучался на курсах повышения квалификации главных/ст/бухгалтеров сельхозпредприятий по изучению журнально-ордерной формы учёта по 100-часовой программе, которые успешно закончил. Удостоверение № 1843 ... Показать все
Смерть
25.04.2013
Ленинское, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Похороны
?.04.2013
Ленинское, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
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