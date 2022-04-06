город Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Николаевск

Николаевский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Волгоградской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Астраханская губерния, Царевский уезд
329Николаевская, сл. к.при оз. Резницком.200станов. кварт.145968907539Церквей правосл. 4. Училище. Ярмарки 2. Ежеднев. базар. В весеннее время судоходная пристань для погрузки соли.

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Астраханская губерния, Царевский уезд, Николаевская волость
слобода Николаевская42313709723178107411067421415202

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Николаевский район
12848Николаевскгород50°02,0' с.ш.45°27,0' в.д.M-38-067

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Николаевский муниципальный район, Городское поселение город Николаевск
18636101001г Николаевскгород

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